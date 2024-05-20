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Шведы одержали шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

Шведы победили французов, одержав шестую победу на чемпионате мира по хоккею
Шведы обыграли французов со счетом 3:1, в параллельном матче норвежцы победили британцев со счетом 5:2
Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Швеции продлила победную серию на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Франции.

Матч группы B в чешской Остраве завершился со счетом 3:1. Победная шайба на счету Эрика Карлссона.

В параллельном матче группы А в Праге Норвегия обыграла Великобританию со счетом 5:2.

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Шведы лидируют в турнирной таблице группы B, только у них и у лидеров группы А канадцев нет ни одного поражения.

Норвежцы и французы уже потеряли шансы пробиться в плей-офф, британцы досрочно вылетели из топ-дивизиона, не набрав ни одного очка.

Турнир завершится 26 мая.

Сборная России не участвует в чемпионате мира третий раз подряд из-за санкций международной федерации (IIHF).

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Анна Сатдинова
Хоккей Чемпионат мира по хоккею

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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