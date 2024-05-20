Шведы одержали шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею
Сборная Швеции продлила победную серию на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Франции.
Матч группы B в чешской Остраве завершился со счетом 3:1. Победная шайба на счету Эрика Карлссона.
В параллельном матче группы А в Праге Норвегия обыграла Великобританию со счетом 5:2.
Шведы лидируют в турнирной таблице группы B, только у них и у лидеров группы А канадцев нет ни одного поражения.
Норвежцы и французы уже потеряли шансы пробиться в плей-офф, британцы досрочно вылетели из топ-дивизиона, не набрав ни одного очка.
Турнир завершится 26 мая.
Сборная России не участвует в чемпионате мира третий раз подряд из-за санкций международной федерации (IIHF).
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования