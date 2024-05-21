Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 13 матчей

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэнань» со счетом 2:1. Команда Слуцкого пока не потерпела ни одного поражения в сезоне и лидирует в турнире

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Хэнань» со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Китая.

В составе победителей голы забили Се Пэнфэй (13-я минута) и У Си (24). У проигравших отличился Яго Майдана (90+3).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается.

«Шанхай Шэньхуа» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 33 очка. На втором месте «Шанхай Порт» (27), «Хэнань» расположился на 12-й строчке (10).

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 мая в гостях сыграет с «Шэньчжэнь Пэн Сити».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.