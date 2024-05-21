Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 13 матчей
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Хэнань» со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата Китая.
В составе победителей голы забили Се Пэнфэй (13-я минута) и У Си (24). У проигравших отличился Яго Майдана (90+3).
«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается.
«Шанхай Шэньхуа» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 33 очка. На втором месте «Шанхай Порт» (27), «Хэнань» расположился на 12-й строчке (10).
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 мая в гостях сыграет с «Шэньчжэнь Пэн Сити».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования