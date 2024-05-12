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Слуцкого второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Китае

Леонида Слуцкого второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Китае
В апреле «Шанхай Шэньхуа» одержал три победы и дважды сыграл вничью и лидирует в китайской суперлиге
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС)

Возглавляющего «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого признали лучшим тренером апреля в чемпионате Китая, сообщается на странице турнира в Weibo.

В пяти матчах апреля «Шэньхуа» одержал три победы и дважды сыграл вничью.

Фото: CSL / Weibo
Фото: CSL / Weibo

Клуб Слуцкого еще ни разу не проиграл с начала чемпионата (11 матчей) и возглавляет турнирную таблицу.

Бывший главный тренер сборной России возглавил китайский клуб с начала года и выиграл с ним Суперкубок, победив действующего чемпиона «Шанхай Порт».

В марте Слуцкий также был признан лучшим тренером турнира.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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