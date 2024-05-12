Слуцкого второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в Китае
Возглавляющего «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого признали лучшим тренером апреля в чемпионате Китая, сообщается на странице турнира в Weibo.
В пяти матчах апреля «Шэньхуа» одержал три победы и дважды сыграл вничью.
Клуб Слуцкого еще ни разу не проиграл с начала чемпионата (11 матчей) и возглавляет турнирную таблицу.
Бывший главный тренер сборной России возглавил китайский клуб с начала года и выиграл с ним Суперкубок, победив действующего чемпиона «Шанхай Порт».
В марте Слуцкий также был признан лучшим тренером турнира.
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