Защитник «Сочи» Дркушич попал в расширенный состав сборной Словении на Евро-2024

Футболист «Сочи» попал в расширенный состав сборной Словении на Евро-2024

На счету 24-летнего Вани Дркушича шесть матчей в составе национальной команды. Он попал в расширенный список из 30 человек, в окончательную заявку на турнир войдут 26 игроков

Ваня Дркушич (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Тренерский штаб сборной Словении во главе с Матьяжем Кеком огласил предварительный состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте Федерации футбола Словении.

В окончательный состав на Евро-2024 должны войти 26 человек, в предварительном — 30 игроков.

В их числе 24-летний защитник «Сочи» Ваня Дркушич. Также в списке бывший футболист ЦСКА Яка Бийол, который сейчас выступает за итальянский «Удинезе».

Капитаном команды является голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак, самым опытным игроком — 35-летний Ясмин Куртич из итальянского «Зюйдтироля», у которого 90 матчей за сборную.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Словенцы сыграют в группе С вместе с командами Дании, Сербии и Англии.