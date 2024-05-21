Умер бывший футболист и главный тренер ЦСКА
Бывший футболист и тренер ЦСКА Владимир Агапов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.
Причина его смерти не уточняется. «Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении.
Агапов выступал за ЦСКА с 1955 по 1960 год. С командой он стал обладателем Кубка СССР 1955 года.
Также он выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат СССР 1953 года, немецкий «Анхальт» и «Звезду» из Серпухова.
В 1958 году Агапов сыглал один матч за сборную СССР.
После завершения карьеры возглавлял школу ЦСКА, а в 1974 году стал главным тренером клуба, но в том же году был отправлен в отставку.
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