Умер бывший футболист и главный тренер ЦСКА

Владимиру Агапову было 90 лет. В составе ЦСКА в качестве игрока он выигрывал Кубок СССР, а в 1974 году был главным тренером армейцев. Кроме того, Агапов выигрывал чемпионат СССР 1953-го в составе московского «Спартака»

Владимира Агапов (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Бывший футболист и тренер ЦСКА Владимир Агапов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.

Причина его смерти не уточняется. «Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении.

Агапов выступал за ЦСКА с 1955 по 1960 год. С командой он стал обладателем Кубка СССР 1955 года.

Также он выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат СССР 1953 года, немецкий «Анхальт» и «Звезду» из Серпухова.

В 1958 году Агапов сыглал один матч за сборную СССР.

После завершения карьеры возглавлял школу ЦСКА, а в 1974 году стал главным тренером клуба, но в том же году был отправлен в отставку.