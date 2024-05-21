Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ Шнеллингер
Двукратный призер чемпионатов мира по футболу в составе сборной Германии Карл-Хайнц Шнеллингер скончался в возрасте 85 лет. Об этом в соцсети Х сообщил «Кельн», за который защитник выступал.
Причина его смерти не уточняется.
С «Кельном» Шнеллингер, игравший на позиции защитника, выиграл чемпионат ФРГ 1962 года. Также он выступал за немецкую «Теннис-Боруссию», итальянские «Мантую», «Рому» и «Милан».
С «Ромой» Шнеллингер выиграл Кубок Италии, с «Миланом» — чемпионат, три Кубка Италии, Кубок европейских чемпионов, два Кубка обладателей Кубков и Интерконтинентальный кубок.
В составе сборной Германии защитник стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года и бронзовым призером мирового первенства в 1970 году. За сборную он провел 47 матчей и забил один гол. В 1962 году Шнеллингер занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».
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