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Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ Шнеллингер

Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной Германии Шнеллингер
Карлу-Хайнцу Шнеллингеру, который в составе «Милана» выигрывал Кубок европейских чемпионов, было 85 лет
Карл-Хайнц Шнеллингер
Карл-Хайнц Шнеллингер (Фото: Werek / Global Look Press)

Двукратный призер чемпионатов мира по футболу в составе сборной Германии Карл-Хайнц Шнеллингер скончался в возрасте 85 лет. Об этом в соцсети Х сообщил «Кельн», за который защитник выступал.

Причина его смерти не уточняется.

С «Кельном» Шнеллингер, игравший на позиции защитника, выиграл чемпионат ФРГ 1962 года. Также он выступал за немецкую «Теннис-Боруссию», итальянские «Мантую», «Рому» и «Милан».

С «Ромой» Шнеллингер выиграл Кубок Италии, с «Миланом» — чемпионат, три Кубка Италии, Кубок европейских чемпионов, два Кубка обладателей Кубков и Интерконтинентальный кубок.

В составе сборной Германии защитник стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года и бронзовым призером мирового первенства в 1970 году. За сборную он провел 47 матчей и забил один гол. В 1962 году Шнеллингер занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

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Футбол Германия
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