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Relevo узнал о разочаровании Бензема в уровне футбола в Саудовской Аравии

Relevo: Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию из-за низкого уровня чемпионата
Обладатель «Золотого мяча» 2022 года недоволен уровнем чемпионата страна и недостатком профессионализма, поэтому хочет покинуть «Аль-Иттихад»
Карим Бензема
Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Французский нападающий Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, хочет покинуть саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает Relevo.

Отмечает, что 36-летний футболист разочарован уровнем чемпионата страны, недостатком профессионализма и инфраструктурой.

Тем не менее Бензема будет затруднительно уйти из команды, так как его контракт рассчитан до 2026 года, а власти Саудовской Аравии считают француза одним из главных лиц чемпионата страны. В лучшем случае футболисту могут позволить перейти в другой саудовский клуб.

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Карим Бензема (слева)

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. В Саудовской Аравии форвард забил 13 голов в 29 матчах. Последний месяц он пропустил из-за травмы.

В январе Бензема отстраняли от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение клуба.

«Аль-Иттихад», прошлогодний чемпион, занимает в этом сезоне лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» досрочно завоевал чемпионство.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Саудовская Аравия Карим Бензема
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