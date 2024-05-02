Клуб Бензема объяснил его отъезд в Мадрид
Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема покинул расположение «Аль-Иттихада» и поехал в клинику мадридского «Реала» из-за травмы, сообщила пресс-служба саудовского клуба.
По договоренности между клубами Бензема проходит обследование под руководством врача, у которого наблюдался до переезда в Саудовскую Аравию.
Возвращение 36-летнего форварда в Джидду ожидается на следующей неделе.
Бензема пропустил последние два матча своей команды, в которых она проиграла.
«Аль-Иттихад», в прошлом сезоне выигравший чемпионат, а в этом сезоне идет пятым, уступая 30 очков лидирующему «Аль-Хилялю».
Бензема забил 13 голов и сделал восемь передач в 29 матчах.
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