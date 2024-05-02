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Клуб Бензема объяснил его отъезд в Мадрид

«Аль-Иттихад»: Бензема из-за травмы поехал к своему бывшему врачу в «Реал»
Карим Бензема из-за травмы пропустил последние два матча и по договоренности между клубами поехал на обследование к своему бывшему врачу в клинике «Реала»
Карим Бензема (слева)
Карим Бензема (слева) (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема покинул расположение «Аль-Иттихада» и поехал в клинику мадридского «Реала» из-за травмы, сообщила пресс-служба саудовского клуба.

По договоренности между клубами Бензема проходит обследование под руководством врача, у которого наблюдался до переезда в Саудовскую Аравию.

Возвращение 36-летнего форварда в Джидду ожидается на следующей неделе.

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Бензема пропустил последние два матча своей команды, в которых она проиграла.

«Аль-Иттихад», в прошлом сезоне выигравший чемпионат, а в этом сезоне идет пятым, уступая 30 очков лидирующему «Аль-Хилялю».

Бензема забил 13 голов и сделал восемь передач в 29 матчах.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Карим Бензема Реал Мадрид Аль-Иттихад
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