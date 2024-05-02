«Аль-Иттихад»: Бензема из-за травмы поехал к своему бывшему врачу в «Реал»

Клуб Бензема объяснил его отъезд в Мадрид

Карим Бензема из-за травмы пропустил последние два матча и по договоренности между клубами поехал на обследование к своему бывшему врачу в клинике «Реала»

Карим Бензема (слева) (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема покинул расположение «Аль-Иттихада» и поехал в клинику мадридского «Реала» из-за травмы, сообщила пресс-служба саудовского клуба.

По договоренности между клубами Бензема проходит обследование под руководством врача, у которого наблюдался до переезда в Саудовскую Аравию.

Возвращение 36-летнего форварда в Джидду ожидается на следующей неделе.

Бензема пропустил последние два матча своей команды, в которых она проиграла.

«Аль-Иттихад», в прошлом сезоне выигравший чемпионат, а в этом сезоне идет пятым, уступая 30 очков лидирующему «Аль-Хилялю».

Бензема забил 13 голов и сделал восемь передач в 29 матчах.