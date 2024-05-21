Украинец заявил, что готов отказаться от гражданства ради сборной России

Футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков поставил для себя цель выступать за сборную России. Ради этого он готов отказаться от украинского спортивного гражданства, хотя украинский паспорт пока сдавать не хочет

Руслан Червяков (Фото: torpedo.ru)

Нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков рассказал «Матч ТВ», что готов отказаться от украинского спортивного гражданства ради выступления за сборную России.

Червяков родился в Днепропетровске, является воспитанником «Днепра». В «Торпедо» он перешел летом 2023 года.

«Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать», — сказал 19-летний Червяков.

Ранее президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что Червяков получил российское гражданство и отказался от гражданства Украины. По словам футболиста, от украинского паспорта он не отказывался. «Я не поменял гражданство, у меня их два. Александр Николаевич перепутал. Я готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за сборную России, это да. Но украинский паспорт у меня остается пока что», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне Червяков провел за «Торпедо» 18 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Торпедо» выступает в Первой лиге. За тур до финиша команда расположилась на десятом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.