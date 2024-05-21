Экс-наставника «Спартака» признали лучшим тренером АПЛ по версии Goal

Унаи Эмери по итогам сезона вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. Последнее место в рейтинга занял тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг

Унаи Эмери (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Портал Goal составил рейтинг лучших главных тренеров в прошедшем сезоне в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ), поставив каждому оценку по 10-балльной шкале.

Лучшим тренером года стал испанец Унаи Эмери из «Астон Виллы». Он получил девять баллов из десяти. Команда из Бирмингема сенсационно заняла четвертое место в АПЛ и попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Астон Вилла» не играла в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) с 1983 года. В сезоне 1981/82 команда выиграла турнир.

Эмери известен российским болельщикам по работе в московском «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Вильярреал».

Второе и третье место в рейтинга заняли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Микель Артета («Арсенал»), получившие по восемь баллов.

Последним стал Эрик тен Хаг из «Манчестер Юнайтед», которому Goal поставил лишь один балл. МЮ занял в итоговой таблице АПЛ восьмое место — это худший результат команды с 1990 года, когда она финишировала на 13-й строчке.