НХЛ третий год подряд запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию
Кубок Стэнли снова нельзя будет привезти в Россию в случае выигрыша трофея российскими хоккеистами. Об этом ТАСС рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», — ответил Дэйли на вопрос, разрешит ли НХЛ российским игрокам привезти трофей на родину.
Каждый игрок команды, завоевавшей Кубок Стэнли, получает трофей в пользование на один день. Российские хоккеисты побеждали в НХЛ уже восемь сезонов подряд, но последние два лига не разрешала привозить Кубок Стэнли в Россию.
В нынешнем сезоне в полуфиналах плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Даллас Старз», победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» — с «Флоридой Пантерз». Только в «Эдмонтоне» нет российских хоккеистов в составе.
Вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин выступают за «Рейнджерс», голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко — за «Флориду», нападающий Евгений Дадонов — за «Даллас».
В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевал «Вегас Голден Найтс» с форвардом Иваном Барбашевым в составе.
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