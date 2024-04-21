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«Сочи» вырвал ничью у «Урала» в концовке матча РПЛ

«Сочи» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Урала» в РПЛ
Матч на «Фиште» завершился со счетом 2:2. Гости вели 2:0 благодаря дублю Алексея Ионова, но в концовке дважды пропустили за десять минут и не смогли выйти из зоны стыковых матчей
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»
Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

Екатеринбургский «Урал» упустил победу над «Сочи» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Сочи завершился вничью со счетом 2:2.

У хозяев забили Сауль Гуарирапа (77-я минута) и Александар Юкич (87), у гостей дубль оформил Алексей Ионов (46, 67).

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Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва)

«Сочи» не проигрывает в турнире со 2 декабря, но занимает последнее место с 19 очками. У «Урала» 24 очка и 13-я строчка.

25 апреля в перенесенном из-за выборов президента 21-м туре «Сочи» сыграет с «Ахматом», а «Урал» с «Ростовом».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Урал ФК Сочи Российская премьер-лига (РПЛ)
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