«Сочи» вырвал ничью у «Урала» в концовке матча РПЛ
Екатеринбургский «Урал» упустил победу над «Сочи» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Сочи завершился вничью со счетом 2:2.
У хозяев забили Сауль Гуарирапа (77-я минута) и Александар Юкич (87), у гостей дубль оформил Алексей Ионов (46, 67).
«Сочи» не проигрывает в турнире со 2 декабря, но занимает последнее место с 19 очками. У «Урала» 24 очка и 13-я строчка.
25 апреля в перенесенном из-за выборов президента 21-м туре «Сочи» сыграет с «Ахматом», а «Урал» с «Ростовом».
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