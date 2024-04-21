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Камила Валиева заявила, что будет вести шоу на «Первом канале»

Отстраненная за допинг Валиева сообщила о планах вести шоу на «Первом канале
Камила Валиева сообщила, что шоу выйдет в ближайшее время, но не привела никаких подробностей. Фигуристку в январе дисквалифицировали до декабря 2025 года за допинг
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева сообщила во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin, что будет ведущей шоу на «Первом канале». Об этом пишет «РИА Новости».

«Скоро будет шоу на «Первом канале», в ближайшее время. Я буду ведущей», — сказала 17-летняя Валиева.

Фигуристка не уточнила, о чем будет шоу.

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

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Камила Валиева

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву до декабря 2025 года, она была лишена всех наград, завоеванных с 25 декабря 2021-го, в том числе командного золота Олимпиады и побед на чемпионатах Европы и России.

Сборной России по решению Международного союза конькобежцев (ISU) вместо золота командного турнира Игр-2022 присудили бронзу, этот вердикт оспорили и российская сторона, и канадская, которая рассчитывала попасть в призеры.

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Анна Сатдинова
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фигурное катание Камила Валиева Первый канал
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