Вылетевший во время гонки в толпу автомобиль убил семь человек на Шри-Ланке

На Шри-Ланке автомобиль во время гонки вылетел в толпу, убив семь человек

Среди погибших оказался восьмилетний ребенок. Еще около 20 человек получили травмы. Гонку отменили

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Семь человек погибли, еще 18 получили травмы в результате аварии во время гонки Fox Hill Super Cross в городе Дияталава на Шри-Ланке. Об этом сообщает Би-би-си.

В числе — погибших восьмилетний ребенок и четыре представителя организаторов мероприятия. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

По словам представителя полиции Нихала Талдувы, гоночный автомобиль не справился с управлением и врезался в толпу зрителей, пишет местное издание Daily Mirror, сообщая более чем о 20 пострадавших.

Гонка проводилась в 28-й раз и собрала около 100 тыс. зрителей.

Организатором мероприятия является армия, в городе расположена военная академия.