На Шри-Ланке автомобиль во время гонки вылетел в толпу, убив семь человек
Семь человек погибли, еще 18 получили травмы в результате аварии во время гонки Fox Hill Super Cross в городе Дияталава на Шри-Ланке. Об этом сообщает Би-би-си.
В числе — погибших восьмилетний ребенок и четыре представителя организаторов мероприятия. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
По словам представителя полиции Нихала Талдувы, гоночный автомобиль не справился с управлением и врезался в толпу зрителей, пишет местное издание Daily Mirror, сообщая более чем о 20 пострадавших.
Гонка проводилась в 28-й раз и собрала около 100 тыс. зрителей.
Организатором мероприятия является армия, в городе расположена военная академия.
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