«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ
Петербургский «Зенит» победил «Оренбург» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
Гол на 23-й минуте забил Клаудиньо.
«Зенит» одержал третью победу в турнире подряд, он лидирует с отрывом в четыре очка от «Краснодара».
«Оренбург» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ, он занимает 12-е место с 26 очками.
24 апреля «Зенит» в перенесенном 21-м туре сыграет с казанским «Рубином», а «Оренбург» — с московским «Динамо».
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