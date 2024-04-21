«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ

«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0, гол забил Клаудиньо

Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» победил «Оренбург» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Гол на 23-й минуте забил Клаудиньо.

«Зенит» одержал третью победу в турнире подряд, он лидирует с отрывом в четыре очка от «Краснодара».

«Оренбург» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ, он занимает 12-е место с 26 очками.

24 апреля «Зенит» в перенесенном 21-м туре сыграет с казанским «Рубином», а «Оренбург» — с московским «Динамо».