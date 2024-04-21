 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ

«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ
Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0, гол забил Клаудиньо
Клаудиньо
Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» победил «Оренбург» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Гол на 23-й минуте забил Клаудиньо.

«Зенит» одержал третью победу в турнире подряд, он лидирует с отрывом в четыре очка от «Краснодара».

«Оренбург» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ, он занимает 12-е место с 26 очками.

«Динамо» одержало самую крупную победу в РПЛ с мая 2023 года
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва)

24 апреля «Зенит» в перенесенном 21-м туре сыграет с казанским «Рубином», а «Оренбург» — с московским «Динамо».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Оренбург
Материалы по теме
Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ
Спорт
«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в РПЛ
Спорт
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал «пути РПЛ» Кубка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Bloomberg узнал о планах TikTok уволить главного переговорщика с США Технологии и медиа, 18:21
«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ Спорт, 18:17
Патриарх Кирилл объяснил введенные против него санкции Политика, 17:42
Дипломаты обратились в МИД Турции из-за отказа пускать россиян в Мексику Общество, 17:37
Тарасова заявила, что не понимает решения Родниной перестать общаться Спорт, 17:04
В трех населенных пунктах в Курганской области объявили срочную эвакуацию Общество, 16:59
В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге Общество, 16:54
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
ХАМАС представил план политических реформ в Палестине после войны Политика, 16:45
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спасании на море Политика, 16:36
В Финляндии решили не убирать дорожные знаки с указанием на Петербург Общество, 16:19
Как успокоиться: 16 эффективных способов Pro, 16:16
Путин проведет совещания по паводкам и экономике и посетит съезд РСПП Политика, 16:11
«Динамо» одержало самую крупную победу в РПЛ с мая 2023 года Спорт, 16:00
Рада рассмотрит вопрос о военной подготовке в украинских школах Общество, 15:53