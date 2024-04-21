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Тарасова заявила, что не понимает решения Родниной перестать общаться

Тарасова: не думала, что наступит день, когда Роднина не будет здороваться
Тренер призналась, что не понимает причин разлада с Ириной Родниной, которую она считает большой спортсменкой, и допускает, что олимпийской чемпионке «кто-то что-то сказал»
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в интервью Надежде Стрелец, что не понимает, почему они перестали общаться с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Роднина с Александром Зайцевым выступали под руководством Тарасовой в 1974–1980 годах и выиграли два олимпийских золота. В 2021 году Роднина заявила, что «давно из своей жизни вычеркнула» бывшего тренера.

Тарасова сказала, что ей не нужна благодарность Родниной. «Она, видно, считает, что ей все должны благодарность. Она большая спортсменка, никто у нее этого не отнимает. Ой, как я про Роднину не хочу говорить! Мне непонятно, с чего она вдруг», — сказала тренер.

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По словам Тарасовой, у нее нет догадок, почему они перестали общаться, возможно, Родниной «кто-то что-то сказал». «Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Это как-то… Ну не хочу об этом говорить», — добавила Тарасова.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Татьяна Тарасова Ирина Роднина
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