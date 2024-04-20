Игорь Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ

Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ

Место в воротах в матче 25-го тура против «Ахмата» займет 20-летний Владислав Тороп

Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев остался в запасе на домашний матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

Место в воротах армейцев займет 20-летний Владислав Тороп.

38-летний Акинфеев последний раз оставался в запасе ЦСКА в матче РПЛ 25 августа 2023 года в шестом туре — в игре с «Оренбургом» (1:1).

Оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. «Посмотрите на напряженный график — это седьмая игра в течение месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов», — отметил тренер.

Всего Акинфеев провел в нынешнем сезоне 22 матча за ЦСКА, пропустив 27 голов.

В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3. Первый гол армейцы пропустили после ошибки Акинфеева: Илья Самошников ударом из-за пределов штрафной перебросил неосмотрительно вышедшего слишком далеко из ворот вратаря. После игры Акинфеев извинялся перед фанатами ЦСКА за свою ошибку.

Встреча против «Ахмата» начнется в 19:30 мск.