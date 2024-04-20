Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев остался в запасе на домашний матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».
Место в воротах армейцев займет 20-летний Владислав Тороп.
38-летний Акинфеев последний раз оставался в запасе ЦСКА в матче РПЛ 25 августа 2023 года в шестом туре — в игре с «Оренбургом» (1:1).
Оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. «Посмотрите на напряженный график — это седьмая игра в течение месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов», — отметил тренер.
Всего Акинфеев провел в нынешнем сезоне 22 матча за ЦСКА, пропустив 27 голов.
В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3. Первый гол армейцы пропустили после ошибки Акинфеева: Илья Самошников ударом из-за пределов штрафной перебросил неосмотрительно вышедшего слишком далеко из ворот вратаря. После игры Акинфеев извинялся перед фанатами ЦСКА за свою ошибку.
Встреча против «Ахмата» начнется в 19:30 мск.
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