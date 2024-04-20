 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ

Игорь Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ
Место в воротах в матче 25-го тура против «Ахмата» займет 20-летний Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев остался в запасе на домашний матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

Место в воротах армейцев займет 20-летний Владислав Тороп.

38-летний Акинфеев последний раз оставался в запасе ЦСКА в матче РПЛ 25 августа 2023 года в шестом туре — в игре с «Оренбургом» (1:1).

ЦСКА вырвал ничью в концовке матча с «Локомотивом», уступая 1:3
Спорт
Игроки &laquo;Локомотива&raquo;

Оставить Акинфеева в запасе — нормальная ситуация, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. «Посмотрите на напряженный график — это седьмая игра в течение месяца. И график становится лишь плотнее. Все получат игровую практику, нужна вовлеченность всех футболистов», — отметил тренер.

Всего Акинфеев провел в нынешнем сезоне 22 матча за ЦСКА, пропустив 27 голов.

В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3. Первый гол армейцы пропустили после ошибки Акинфеева: Илья Самошников ударом из-за пределов штрафной перебросил неосмотрительно вышедшего слишком далеко из ворот вратаря. После игры Акинфеев извинялся перед фанатами ЦСКА за свою ошибку.

Встреча против «Ахмата» начнется в 19:30 мск.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев фото

Игорь Акинфеев

спортсмен, футболист
8 апреля 1986 года
Материалы по теме
Дасаев отказался назвать Акинфеева вратарем мирового уровня
Спорт
Акинфеев рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
Спорт
ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Финляндия попросила у ЕС денег на поддержку граничащих с Россией регионов Политика, 19:10
Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ Спорт, 19:01
На Украине попытка вручить повестки привела к конфликту со стрельбой Политика, 18:50
В Липецкой области нашли обломки двух летательных аппаратов Политика, 18:44
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Юрану Спорт, 18:40
Гол на последних секундах принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» Спорт, 18:28
Макрон встретился с экс-главредом «Новой газеты» Муратовым Политика, 18:21
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Рыбакина победила первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте Спорт, 18:01
Умер азербайджанский актер театра и кино Юрий Омельченко Общество, 17:55
Бывшая первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру в 30 лет Спорт, 17:55
В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области Политика, 17:23
В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения тренером Спорт, 17:23
Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая Спорт, 16:53
Зеленский признал, что Украина устала от конфликта Политика, 16:47