Аутсайдер НХЛ отказался от российского чемпиона Олимпиады
Российский нападающий Александр Барабанов покинет «Сан-Хосе Шаркс» по окончании сезона в качестве свободного агента. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Майк Грир, которого цитирует журналист Кертис Пашелька в соцсети X.
Контракт Барабанова, который играл за «Сан-Хосе» с 2021 года после обмена из «Торонто Мейпл Лифс», действует до конца сезона.
В этом чемпионате Барабанов сыграл 46 матчей, забил четыре гола и сделал девять передач. Он не играл с 27 марта.
«Сан-Хосе» по итогам регулярного чемпионата занял последнее место в Западной конференции.
Барабанову 29 лет, он является чемпионом Игр в Пхёнчхане и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017, 2019 годы) в составе сборной России. Также на его счету два Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).
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