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Падение и взлет Овечкина. Как «Вашингтон» подвел россиянина в этом сезоне

Овечкин из-за клуба провел самый неоднозначный сезон в НХЛ: как это было
У Александра Овечкина выдался самый неоднозначный сезон в карьере. В чем причины и что ждать от российского форварда в будущем — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Как Овечкин провел первую половину сезона

«Вашингтон Кэпиталз» сенсационно и не без серьезной доли везения вышла в плей-офф НХЛ.

Перед стартом шансы команды на попадание в топ-8 Восточной конференции оценивались в шесть процентов. А к концу января, когда первая половина была позади, были еще ниже.

«Вашингтон» был далеко от претендентов на попадание в Кубок Стэнли. Клуб выглядел плачевно и соседствовал с главными аутсайдерами сезона. Аналогично обстояли дела и у многолетнего лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина. В 43 играх на его счету было всего восемь голов. 29 января россиянин впервые отличился за девять матчей и отправился в недельный отпуск в ОАЭ посреди сезона, после которого ситуация кардинально изменилась.

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

В чем причина спада

Лучший снайпер НХЛ ХХI века не раз сталкивался с заметными спадами, но никогда кризис в его игре не был столь затяжным.

Дебютную шайбу в сезоне он забросил лишь в пятом матче. А в последней декаде декабря прервал 14-матчевую безголевую серию, нанеся за этот отрезок 51 бросок. Хотя до декабря самая длительная «засуха» в карьере Овечкина стояла всего десять матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года). Тогда он реализовал менее 5,5% бросков, но его среднестатистический показатель за сезон превышал 11%, а всех игроков в сезоне — 10%.

До старта регулярки Овечкин на протяжении двух лет не уходил со льда без броска в створ, в нынешнем таких игр было пять. К концу января на его счету было девять голов в 44 играх. С таким темпом нападающий шел на 16–17 шайб.

Ранее российский форвард лишь раз не смог достичь отметки в 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне 2020/21, где он провел 45 игр. Но к концу нынешнего января Овечкин провел 44 матча и имел в активе только девять голов.

Аналитик канадского спортивного телеканала TSN Брайан Хейз назвал Овечкина одним из главных разочарований первой части сезона.

В качестве причин резкого спада не раз называли возраст спортсмена. Все-таки даже у Уэйна Гретцки (завершил карьеру в 38 лет), Яромира Ягра (45) и Бретта Халла (41) заметно упала результативность в последние несколько сезонов.

Но в большей степени на спад 38-летнего Овечкина повлияла перестройка в команде. Возглавивший «Вашингтон» в межсезонье Спенсер Карбери с первых минут на своем посту дал понять, что будет акцентировать внимание на большинстве. Однако игра при численном преимуществе долгое время не давалась.

«Вашингтон» еще несколько лет назад нуждался в обновлении состава, но руководство пыталось выезжать на многолетних лидерах. Один из ведущих инсайдеров НХЛ Эллиот Фридман назвал партнеров Овечкина причиной проблем «Вашингтона» в первой части сезона. «К медленному старту Овечкина добавляются проблемы команды в большинстве. Во многом это связано с тем, что Овечкин, очевидно, не забивает, — говорит эксперт. — Но когда остальная часть вашей команды не представляет такой угрозы, противникам внезапно становится легче сосредоточиться на том, чтобы остановить запатентованный бросок Овечкина».

За первую часть чемпионата команде так и не удалось добиться прогресса при игре в большинстве. Она была худшей в лиге по этому показателю с 13 голами. Тем временем 25 из 32 клубов достигли отметки 20 голов. «Вашингтон» также стал худшим в лиге по количеству голевых моментов.

Во многом игра «Вашингтона» в большинстве зависит от результативности Овечкина. Но у него к концу декабря были заброшены две шайбы в большинстве из семи, а к концу января — четыре из девяти. Россиянин проводил на льду 95,5% времени в большинстве «Вашингтона», это рекорд сезона в НХЛ.

К январю Овечкин не реализовал и 5% своих бросков в большинстве, когда его средний показатель достигал 15%. Остальные же показатели по броскам не выбивались по сравнению с последними сезонами.

Броски Овечкина в большинстве стали чаще блокировать. Такой показатель превысил 30%, хотя среднестатистический в карьере составлял 27%. Раньше соперники не могли себе позволить концентрировать внимание только на российской звезде из-за обилия высококлассных исполнителей в «Вашингтоне».

Столичный клуб, который не обновлял состав с 2018 года, испытывал кадровые проблемы давно. А в нынешнем сезоне россиянин потерял главного ассистента в своей карьере — шведа Никласа Бэкстрема, который из-за проблем со здоровьем взял паузу.

Роль сменщика Бэкстрема не раз успешно выполнял российский нападающий Евгений Кузнецов. Но нынешний сезон у него не задался, из-за чего он сменил команду. Надежда тренерского штаба на Дилана Строма долгое время не оправдывала себя: его передачи часто не доходили до Овечкина.

Игра «Вашингтона» при численном перевесе была предсказуема с учетом высокой загрузки капитана. Команда играла статично: было мало движения, перемещений шайбы. Эксперты высказывали уверенность, что Овечкин по-прежнему готов забрасывать десятки шайб щелчком в одно касание, но ему нужен хороший пас. В первой же половине Овечкин ни разу не поразил ворота в большинстве своим фирменным броском, а сезоном ранее таких было 11.

Что случилось после отпуска

В первом же матче после возвращения Овечкин отметился шайбой, начав голевую серию, которая продлилась до шести игр. Она стала самой длительной в карьере игрока с чемпионского 2018 года. Форвард оказался в шаге от повторения рекордной голевой серии в семь игр.

Не менее продуктивным выдался март. С 20 февраля по 24 марта капитан «Вашингтона» записал на свой счет четыре дубля.

Дела пошли и у «Вашингтона», который наконец-то определился с основным голкипером. Команда стартовала в феврале с двух поражений, но затем набрала очки в 17 из 24 матчей, а ее шансы выйти в плей-офф взлетели с 5 до 65%.

Заметно улучшились показатели в большинстве. И хотя по числу созданных моментов команда остается одной из худших, но по проценту реализации и голам завершила сезон середняком.

Овечкин же с февраля забросил девять шайб в большинстве, доведя общее число в сезоне до 13, что на гол меньше прошлогоднего результата. Это средний показатель для россиянина, столько же он забивал в большинстве в третьем по результативности сезоне — 2009/10.

Овечкин в итоге завершил сезон с 31 голом и 65 очками. Он забросил наименьшее число шайб в полноценном сезоне и повторил худший результат по очкам в полноценном сезоне.

Какие рекорды побьет Овечкин и когда обгонит Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

В отрыве от произошедших событий эта статистика выглядит плачевной, однако в контексте сезона она не может не восхищать, ведь в феврале—апреле он шел на 50 шайб. Плюс третий результат лиги в этом отрезке. И это в 38 лет.

Нынешний сезон показал, что Овечкин сильно зависим от игры «Вашингтона». Об этом свидетельствует факт, что в апреле клуб и ее лидер пережили заметный спад. И если «Вашингтон» в следующем сезоне покажет схожую с матчами февраля—марта игру, то велика вероятность, что Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки, до которого осталась 41 шайба. Остается лишь понять, что ждать от команды в следующем сезоне.

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Руслан Алиев
Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз НХЛ
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