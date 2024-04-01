Оставшийся главным тренером СКА Роман Ротенберг напомнил о своих успехах

Роман Ротенберг напомнил о своих достижениях на посту главного тренера СКА

Роман Ротенберг опубликовал таблицу с подсчетом побед тренеров СКА, в которой уступает только Борису Михайлову и Николаю Пучкову. Петербургский клуб ранее впервые за десять лет вылетел из Кубка Гагарина во втором раунде

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после информации о том, что он останется на своем посту, несмотря на ранний вылет из Кубка Гагарина, опубликовал в телеграм-канале пост со сравнением своих достижений с другими возглавлявшими клуб специалистами.

В понедельник СКА опубликовал заявление председателя совета директоров Александра Медведева о том, что тренерский штаб начал подготовку к новому сезону, а также что в клубе не планируют «резких и хаотичных движений».

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга (t.me/rotenberg81)

«Собаки лают, караван идет! Спасибо всем за поддержку! Вместе все возможно!» — написал Ротенберг под таблицей с успехами тренеров СКА.

Согласно таблице, Ротенберг по числу одержанных побед (126) уступает только Борису Михайлову (238) и Николаю Пучкову (193), а по победам в сериях плей-офф (5) — только Олегу Знарку (6), который выиграл с командой последний Кубок Гагарина (2017 год).

Ротенберг стал главным тренером команды в январе 2022 года. В этом сезоне команда впервые за десять лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» (1–4).