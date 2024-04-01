Оставшийся главным тренером СКА Роман Ротенберг напомнил о своих успехах
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после информации о том, что он останется на своем посту, несмотря на ранний вылет из Кубка Гагарина, опубликовал в телеграм-канале пост со сравнением своих достижений с другими возглавлявшими клуб специалистами.
В понедельник СКА опубликовал заявление председателя совета директоров Александра Медведева о том, что тренерский штаб начал подготовку к новому сезону, а также что в клубе не планируют «резких и хаотичных движений».
«Собаки лают, караван идет! Спасибо всем за поддержку! Вместе все возможно!» — написал Ротенберг под таблицей с успехами тренеров СКА.
Согласно таблице, Ротенберг по числу одержанных побед (126) уступает только Борису Михайлову (238) и Николаю Пучкову (193), а по победам в сериях плей-офф (5) — только Олегу Знарку (6), который выиграл с командой последний Кубок Гагарина (2017 год).
Ротенберг стал главным тренером команды в январе 2022 года. В этом сезоне команда впервые за десять лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» (1–4).
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