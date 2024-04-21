Российская бегунья выиграла марафон в Цюрихе
Российская бегунья Дина Александрова стала победительницей марафона в Цюрихе (Швейцария), выиграв его с личным рекордом.
Россиянка преодолела 42 км 195 м за 2 часа 29 минут, опередив эфиопку Серкалем Менисте на 5 минут 9 секунд и кенийку Наоми Джепкогей Майо на 6 минут 44 секунды.
У мужчин победителем стал кениец Марк Косги Кипту (2 часа 12 минут 31 секунда).
Александровой 31 год, ранее она специализировалась в беге на средние дистанции и в 2015-м стала чемпионкой России по кроссу.
В 2023 году спортсменка решила соревноваться на марафонских дистанциях, ее тренером стал двукратный чемпион России Степан Киселев.
В прошлом году Александрова стала второй на Московском марафоне.
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