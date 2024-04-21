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Российская бегунья выиграла марафон в Цюрихе

Российская бегунья Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе
Дина Александрова в прошлом году решила перейти со средних дистанций на марафонские, после чего стала второй на Московском марафоне, а в Цюрихе опередила конкуренток более чем на пять минут
Дина Александрова
Дина Александрова (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Российская бегунья Дина Александрова стала победительницей марафона в Цюрихе (Швейцария), выиграв его с личным рекордом.

Россиянка преодолела 42 км 195 м за 2 часа 29 минут, опередив эфиопку Серкалем Менисте на 5 минут 9 секунд и кенийку Наоми Джепкогей Майо на 6 минут 44 секунды.

У мужчин победителем стал кениец Марк Косги Кипту (2 часа 12 минут 31 секунда).

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Хэ Цзе (первый слева) и Вилли&nbsp;Мнангат (второй слева)

Александровой 31 год, ранее она специализировалась в беге на средние дистанции и в 2015-м стала чемпионкой России по кроссу.

В 2023 году спортсменка решила соревноваться на марафонских дистанциях, ее тренером стал двукратный чемпион России Степан Киселев.

В прошлом году Александрова стала второй на Московском марафоне.

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Анна Сатдинова
Марафон Бегун
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