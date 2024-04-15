Кениец признался, что уступил китайцу победу в полумарафоне из дружбы
Кенийский бегун Вилли Мнангат признался, что позволил китайцу Хэ Цзе выиграть Пекинский полумарафон 14 апреля, потому что он его друг, но через несколько часов назвал другую версию. Об этом пишет South China Morning Post.
В концовке забега на 21 км на финишной прямой оказались кенийцы Мнангат и Роберт Кетер, эфиопец Дежене Хайлу Бикила, а сразу за ними — чемпион Азиатских игр Хэ Цзе. При этом Мнангат показал китайцу на финиш и помахал ему рукой, и тот обогнал троицу в отсутствие какой-либо борьбы, отмечает газета.
Мнангат сказал, что на марафоне в китайском Уси был пейсмейкером (задающим темп бегуном на определенном отрезке) китайца и что Хэ Цзе приезжал в Кению, так что они друзья.
Позднее кениец заявил, что был пейсмейкером и в этом забеге, но на его майке не было специального знака.
Также Мнангат сказал, что никто не предлагал ему деньги за победу китайца и вообще он не собирался побеждать, а только хотел проверить, какого результата добьется в дебютном полумарафоне.
Организаторы соревнований начали расследование. World Athletics заявила, что знает о ситуации и считает честность главным приоритетом в соревнованиях.
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