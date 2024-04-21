Американский чемпион WBC впервые проиграл бой, но сохранил титул
Американец Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере, неожиданно уступив соотечественнику Райану Гарсии в поединке, который в последний момент был лишен статуса титульного в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC.
Бой в Бруклине продлился все 12 раундов, Гарсия одержал победу решением большинства судей (112–112, 114–110, 115–109).
Гарсия считался аутсайдером поединка и провалил взвешивание перед боем (превысив лимит на 1,45 кг), поэтому не смог претендовать на титул, пишет ESPN. Однако во время боя Гарсия смог трижды отправить чемпиона в нокдаун.
После боя Гарсия заявил, что не сошел с ума, как многие опасались из-за его странного поведения в соцсетях перед боем.
Как пишет Daily Mail, тогда Гарсия, в частности, обвинял неназванного члена семьи в сексуальном насилии, флиртовал с журналисткой, сделал предложение о браке австралийской порноактрисе и заявлял, что убитый в 1996 году рэпер Тупак Шакур жив и здоров.
В итоге перед боем Гарсии пришлось пройти оценку психического здоровья.
Гарсия провел 25 боев, проиграв только один раз Джервонте Дэвису в 2023 году.
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