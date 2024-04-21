 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Американский чемпион WBC впервые проиграл бой, но сохранил титул

Американский чемпион WBC Хейни неожиданно проиграл Гарсии, но сохранил титул
Райан Гарсия нанес Девину Хейни первое поражение в карьере, но не смог получить титул из-за того, что провалил взвешивание. Перед боем Гарсию считали аутсайдером и подозревали, что у него проблемы с психикой
Девин Хэйни
Девин Хэйни (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Американец Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере, неожиданно уступив соотечественнику Райану Гарсии в поединке, который в последний момент был лишен статуса титульного в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC.

Бой в Бруклине продлился все 12 раундов, Гарсия одержал победу решением большинства судей (112–112, 114–110, 115–109).

Гарсия считался аутсайдером поединка и провалил взвешивание перед боем (превысив лимит на 1,45 кг), поэтому не смог претендовать на титул, пишет ESPN. Однако во время боя Гарсия смог трижды отправить чемпиона в нокдаун.

Ушедший воевать боец Минеев проведет боксерский поединок с Исмаиловым
Спорт
Владимир Минеев

После боя Гарсия заявил, что не сошел с ума, как многие опасались из-за его странного поведения в соцсетях перед боем.

Как пишет Daily Mail, тогда Гарсия, в частности, обвинял неназванного члена семьи в сексуальном насилии, флиртовал с журналисткой, сделал предложение о браке австралийской порноактрисе и заявлял, что убитый в 1996 году рэпер Тупак Шакур жив и здоров.

В итоге перед боем Гарсии пришлось пройти оценку психического здоровья.

Гарсия провел 25 боев, проиграв только один раз Джервонте Дэвису в 2023 году.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс
Материалы по теме
В Москве в машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие
Спорт
Два российских боксера усмирили дебошира на рейсе из Эфиопии в Москву
Спорт
Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
WSJ узнала о шоке в Белом доме из-за атаки Ирана на Израиль Политика, 13:46
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ» Технологии и медиа, 13:44
В Одессе прогремел взрыв Политика, 13:42
Российская бегунья выиграла марафон в Цюрихе Спорт, 13:34
Российские военные вывезли танк Leopard 2 из-под Авдеевки Политика, 13:12
Российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР Политика, 13:08
Один из лидеров ХАМАС призвал сделать Россию гарантом безопасности Политика, 13:02
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
МИД пообещал решительный отпор США за помощь Украине Политика, 12:53
Американский чемпион WBC впервые проиграл бой, но сохранил титул Спорт, 12:52
Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву Политика, 12:26
На месте крушения вертолетов в Японии обнаружили бортовые самописцы Общество, 12:02
Ферстаппен выиграл четвертую гонку в сезоне, победив на Гран-при Шанхая Спорт, 11:56
В Турции назвали тренера «Галатасарая» кандидатом на пост в «Спартаке» Спорт, 11:43
США пообещали дать Украине снаряды за несколько дней Политика, 11:38