Американский чемпион WBC впервые проиграл бой, но сохранил титул

Райан Гарсия нанес Девину Хейни первое поражение в карьере, но не смог получить титул из-за того, что провалил взвешивание. Перед боем Гарсию считали аутсайдером и подозревали, что у него проблемы с психикой

Девин Хэйни (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Американец Девин Хейни потерпел первое поражение в карьере, неожиданно уступив соотечественнику Райану Гарсии в поединке, который в последний момент был лишен статуса титульного в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBC.

Бой в Бруклине продлился все 12 раундов, Гарсия одержал победу решением большинства судей (112–112, 114–110, 115–109).

Гарсия считался аутсайдером поединка и провалил взвешивание перед боем (превысив лимит на 1,45 кг), поэтому не смог претендовать на титул, пишет ESPN. Однако во время боя Гарсия смог трижды отправить чемпиона в нокдаун.

После боя Гарсия заявил, что не сошел с ума, как многие опасались из-за его странного поведения в соцсетях перед боем.

Как пишет Daily Mail, тогда Гарсия, в частности, обвинял неназванного члена семьи в сексуальном насилии, флиртовал с журналисткой, сделал предложение о браке австралийской порноактрисе и заявлял, что убитый в 1996 году рэпер Тупак Шакур жив и здоров.

В итоге перед боем Гарсии пришлось пройти оценку психического здоровья.

Гарсия провел 25 боев, проиграв только один раз Джервонте Дэвису в 2023 году.