В Турции назвали тренера «Галатасарая» кандидатом на пост в «Спартаке»

Газета Yeni Asir сообщила, что Окан Бурук пообещал подумать над предложением «Спартака» о контракте на €7,5 млн. Источники «РБК Спорт» опровергли информацию об интересе «Спартака» к турку

Окан Бурук (Фото: Reuters)

Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Окан Бурук получил от московского «Спартака» предложение о двухлетнем контракте на €7,5 млн, сообщила турецкая газета Yeni Asir. Два источника «РБК Спорт», знакомые с ситуацией, а также Metaratings опровергли информацию об интересе «красно-белых» к турецкому специалисту.

По данным Yeni Asir, 50-летний турок попросил у «Спартака» время обдумать предложение из-за напряженной концовки чемпионата, в котором «Галатасарай» за шесть туров до конца идет на первом месте, опережая «Фенербахче» на два очка. При этом для Бурука приоритетом является продление контракта с «Галатасараем».

Контракт Бурука заканчивается летом, он работает в «Галатасарае» второй сезон, в прошлом году команда под его руководством стала чемпионом и обладателем Суперкубка.

«Спартаком» после отставки Абаскаля руководит бывший помощник испанца Владимир Слишкович.

Источники «РБК Спорт», знакомые с ситуацией, ранее сообщили, что Владимир Ивич и Паскаль Янсен, считавшиеся вероятными претендентами на пост главного тренера «красно-белых», не являются основными кандидатами.

«Спартак» после 23 матчей занимает седьмое место в РПЛ. В воскресенье «красно-белые» сыграют с «Ростовом».

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».