ЦСКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»
Московский ЦСКА уступил минскому «Динамо» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (22-я) и Егор Бориков (24-я, 32-я). У проигравших отличился Денис Гурьянов (40-я).
Ранее в нынешнем сезоне ЦСКА трижды проиграл «Динамо» (4:5 ОТ, 0:2, 1:4).
ЦСКА, потерпевший четвертое поражение подряд, набрал 83 очка в 67 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Динамо» с 84 очками поднялось на третью строчку.
В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА 23 марта в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Динамо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».
Остальные результаты дня:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1;
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов