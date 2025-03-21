ЦСКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 1:4. «Динамо» обошло ЦСКА и поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский ЦСКА уступил минскому «Динамо» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (22-я) и Егор Бориков (24-я, 32-я). У проигравших отличился Денис Гурьянов (40-я).

Ранее в нынешнем сезоне ЦСКА трижды проиграл «Динамо» (4:5 ОТ, 0:2, 1:4).

ЦСКА, потерпевший четвертое поражение подряд, набрал 83 очка в 67 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Динамо» с 84 очками поднялось на третью строчку.

В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА 23 марта в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Динамо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

Остальные результаты дня:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1;

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4.