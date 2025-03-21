 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 1:4. «Динамо» обошло ЦСКА и поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский ЦСКА уступил минскому «Динамо» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (22-я) и Егор Бориков (24-я, 32-я). У проигравших отличился Денис Гурьянов (40-я).

Ранее в нынешнем сезоне ЦСКА трижды проиграл «Динамо» (4:5 ОТ, 0:2, 1:4).

Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛ
Спорт
Михаил Дегтярев

ЦСКА, потерпевший четвертое поражение подряд, набрал 83 очка в 67 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Динамо» с 84 очками поднялось на третью строчку.

В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА 23 марта в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Динамо» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

Остальные результаты дня:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1;

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Динамо Минск
Материалы по теме
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всех
Спорт
Канадец повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛ
Спорт
«Трактор» впервые за 13 лет стал победителем Восточной конференции КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против СШАПолитика, 21:53
ЦСКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»Спорт, 21:46
Трамп уклончиво ответил на вопрос о новых санкциях против РоссииПолитика, 21:46
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на БританиюПолитика, 21:32
Глава МОК выступила против отстранения от Игр из-за военных конфликтовСпорт, 21:30
Пожарные потушили один из резервуаров загоревшейся нефтебазы на КубаниПолитика, 21:13
В Якутии задержали журналистку по статье об оправдании терроризмаПолитика, 21:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Киев исключил замену гарантий безопасности на миротворцев ООНПолитика, 21:03
Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в МайамиСпорт, 21:01
Задержанный мэр Стамбула отверг все обвиненияПолитика, 20:54
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:51
В Зимбабве арестовали двоих мужчин, ограбивших дом родителей главы МОКСпорт, 20:42
CША отправят второй авианосец на Ближний ВостокПолитика, 20:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33