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Россиянку отстранили за нарушения антикоррупционных правил в теннисе

Российскую теннисистку дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил
22-летнюю Анну Лытневу, которая не входила в топ-1000 рейтинга ITF, обвинили в четырех нарушениях правил антикоррупционной программы, в том числе «манипуляции результатами» и «подстрекательстве»
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Российская теннисистка Анна Лытнева дисквалифицирована на один год за нарушение антикоррупционных правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

22-летней Лытневой 31 января были предъявлены обвинения в четырех нарушениях правил антикоррупционной программы (TACP): манипуляция результатами, содействие игроку в том, чтобы он не прикладывал максимум усилий в игре, сговор с целью совершения коррупционного правонарушения, подстрекательство. Эти нарушения имели место в 2023 году. Лытнева не отреагировала на обвинения и не подавала апелляцию на решение ITIA.

Также Лытнева оштрафована на $5 тыс. (из которых $3 тыс. — условно). Срок дисквалификации россиянки завершится 24 февраля 2026 года.

Наивысшая позиция Лытневой в одиночном рейтинге Международной теннисной федерации (ITF) — 1377‑я в апреле 2022 года.

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