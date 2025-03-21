Бах рассказал, чем будет заниматься после ухода с поста президента МОК

Томас Бах заявил, что в первую очередь собирается посетить финал Лиги чемпионов, и выразил надежду, что победителем турнира станет «Бавария»

Томас Бах (Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Покидающий пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал на пресс-конференции, что собирается посетить финал футбольной Лиги чемпионов в Мюнхене.

В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана новым президентом организации.

Баха спросили, чем он собирается заниматься после ухода со своего поста. «В первую очередь я посещу финал Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене. Надеюсь, что «Бавария» наконец-то выиграет титул дома», — сказал Бах.

На выкрик из зала про мадридский «Реал» Бах смеясь сказал, что «вы даже не выйдете в финал».

По словам Баха, он собирается наслаждаться просмотром спортивных соревнований и надеется, что молодые спортсмены продолжат общаться с ним как с почетным президентом МОК. «Сидеть и наслаждаться, не неся ответственность за то, что происходит на поле или за его пределами», — добавил Бах.

Немец, олимпийский чемпион Монреаля в командном турнире рапиристов, отметил, что соревновательная составляющая спорта для него все еще очень важна, поэтому ему будет сложно заниматься спортом просто в удовольствие. «Я думаю о гольфе, но я видел моих друзей, которые быстро начинают думать только о нем. Да и не уверен, что у меня есть к нему талант. Пока я думаю о пробежках вокруг гор, чтобы бороться с набором веса и наслаждаться природой», — сказал 71-летний Бах.