Тренер назвал преимуществом «Вашингтона» погоню Овечкина за рекордом

По словам Спенсера Карбери, погоня Овечкина за снайперским рекордом Гретцки заряжает всех игроков энергией, чтобы играть на более высоком уровне

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Погоня капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки очень помогает всей команде в нынешнем сезоне, заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери.

«Вашингтон» первым в сезоне завоевал путевку в плей-офф НХЛ, за 13 матчей до конца регулярного чемпионата. На счету 39-летнего Овечкина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы повторить рекорд Гретцки (894).

«Наши ребята подпитываются этим на скамейке запасных. Они тянутся за ним. Думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, стараться проводить продуктивные смены, когда они выходят на лед с Овечкиным», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

По словам Карбери, погоня Овечкина за рекордом не отвлекает и не мешает его команде. «В этом есть огромное преимущество», — добавил тренер.

«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах. В следующей встрече команда в ночь на 23 марта примет «Флориду Пантерз».