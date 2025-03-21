Гол Овечкина помог «Вашингтону» первым выйти в плей-офф

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в домашнем матче со счетом 3:2 и первым вышел в плей-офф чемпионата НХЛ. среди отличившихся - капитан команды Овечкин, который сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в первые 15 минут матча с «Филадельфией Флайерз» и обеспечил команде выход в плей‑офф в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится на сайте лиги. «Вашингтон» первым набрал 100 очков.

Матч прошел в Вашингтоне и завершился победой хозяев площадки со счетом 3:2. Помимо Овечкина очки «Вашингтону» принесли также Брэндон Дьюхейм (забросил на 22-й минуте) и Эндрю Манджипани (32-я).

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Райан Пилинг и Шон Кутюрье на 46 и 58 минуте соответственно.

Гол в матче с «Филадельфией» стал для Овечкина 888-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Кроме этого, он стал третьим в истории игроком чемпионата, который забил 240 шайб в первых периодах (после Уэйн Гретцки — 241, Фил Эспозито — 240)

Таким образом, «Вашингтон» одержал восьмую победу в последних девяти матчах чемпионата, а «Филадельфия» — восьмое поражение.

После этого матча НХЛ обновила прогноз относительно даты, когда Овечкин побьет легендарный рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (Овечкин — 888 голов, Гретцки — 894). Теперь лига считает, что Овечкин установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашней игре с «Коламбусом».

Ранее НХЛ предполагала, что рекордный гол может состояться 18 апреля, в матче против «Питтсбург Пингвинз».