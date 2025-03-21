Бывший игрок «Зенита» и судья РПЛ Игорь Захаров пожаловался на пенсию в ₽29 тыс.

Бывший футболист «Зенита» и судья РПЛ пожаловался на пенсию в ₽29 тыс.

Игорь Захаров заявил, что «сам не представляет» как выживает на такую сумму

Игорь Захаров, 2008 год (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Бывший футбольный арбитр Игорь Захаров рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что получает пенсию в размере 29 тыс. руб.

«Живу на пенсию в 29 тысяч. Думаете, мне легко? Еле двигаюсь! Бывшая жена заглядывает в гости, рядом живет», — сказал 58-летний Захаров.

На вопрос, как выживает на такую сумму, Захаров ответил: «Сам не представляю. Что происходит со страной? Я отслужил в армии шесть лет. Играл за СКА Хабаровск, был офицером. Сейчас бы с удовольствием пошел воевать — но меня никто не возьмет...»

Захаров был футболистом, выступал в том числе за петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов» и краснодарскую «Кубань», а после завершения карьеры он стал арбитром. Захаров был арбитром ФИФА, судил матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Карьеру судьи он завершил в 2009 году из-за проблем со спиной.