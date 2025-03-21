 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший футболист «Зенита» и судья РПЛ пожаловался на пенсию в ₽29 тыс.

Бывший игрок «Зенита» и судья РПЛ Игорь Захаров пожаловался на пенсию в ₽29 тыс.
Игорь Захаров заявил, что «сам не представляет» как выживает на такую сумму
Игорь Захаров, 2008 год
Игорь Захаров, 2008 год (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Бывший футбольный арбитр Игорь Захаров рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что получает пенсию в размере 29 тыс. руб.

«Живу на пенсию в 29 тысяч. Думаете, мне легко? Еле двигаюсь! Бывшая жена заглядывает в гости, рядом живет», — сказал 58-летний Захаров.

На вопрос, как выживает на такую сумму, Захаров ответил: «Сам не представляю. Что происходит со страной? Я отслужил в армии шесть лет. Играл за СКА Хабаровск, был офицером. Сейчас бы с удовольствием пошел воевать — но меня никто не возьмет...»

Легендарный биатлонист рассказал о нищей жизни на ₽140 тыс. в месяц
Спорт
Александр Тихонов

Захаров был футболистом, выступал в том числе за петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов» и краснодарскую «Кубань», а после завершения карьеры он стал арбитром. Захаров был арбитром ФИФА, судил матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Карьеру судьи он завершил в 2009 году из-за проблем со спиной.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) футбольные арбитры Пенсия ФК Зенит
Материалы по теме
Россияне назвали размер комфортной пенсии
Общество
Российские работники стали оплачивать свыше 85% пенсий пожилых
Экономика
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:57
Власти сообщили о полных выплатах раненому в зоне военной операции бойцуПолитика, 12:55
Патриарх наградил Лаврова церковным орденом Александра НевскогоПолитика, 12:53
Путин поздравил лидеров стран СНГ, Азербайджана и Ирана с НаврузомПолитика, 12:47
Умер гитарист рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег БарановОбщество, 12:42
Анализ показал точность прогнозов Polymarket. Насколько верны ставкиКрипто, 12:37
Где scrum-мастеру готовы платить до ₽450 тыс. и как построить карьеруPro, 12:34
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
СК завел дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»⁠Политика, 12:33
ФСБ показала кадры замаскированных под дачи нарколабораторийОбщество, 12:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 12:30
В Екатеринбурге простились с обладателем Кубка Гагарина МалыхинымСпорт, 12:29
Тренер назвал преимуществом «Вашингтона» погоню Овечкина за рекордомСпорт, 12:28
Во Франции запретили вещание российских «Пятого канала» и СТСПолитика, 12:20
Водитель в Москве провез полицейского на капоте автомобиля. ВидеоОбщество, 12:19