Овечкин прокомментировал досрочный выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

По словам капитана «Вашингтона», его команде комфортно на финише сезона НХЛ из-за удачного старта. «Кэпиталз» стали первые клубом, обеспечившим себе участие в Кубке Стэнли

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что набранные очки в начале и в середине сезона НХЛ позволили его команда хорошо чувствовать себе в концовке регулярного чемпионата.

«Вашингтон» 21 марта победил «Филадельфию Флайерз» (3:2) и первым в сезоне обеспечил себе место в плей-офф. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести еще 13 матчей. Год назад «Кэпиталз» завоевали путевку в плей-офф только в последней игре «регулярки».

«Наша цель состояла в том, чтобы выйти в плей-офф в этом году. Это тяжело. Каждая игра тяжелая, особенно в концовке, потому что каждая команда борется за плей-офф. Вот почему в начале года и в середине года очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

По словам Овечкина, в прошлом году команде было особенно тяжело. «В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы добиться этого, а последние 20 игр регулярного чемпионата были похожими для нас на плей-офф. Мы принимаем это [досрочный выход в плей-офф сейчас] и двигаемся дальше», — добавил 39-летний российский форвард.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. На счету Овечкина сейчас 888 шайб.