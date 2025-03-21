Почетный президент ОКР «вздохнул с облегчением» после выборов главы МОК

Виталий Смирнов подчеркнул, что новый президент МОК Кирсти Ковентри ранее не проявляла негативного отношения к России

Фото: Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) (AP/TASS)

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что «вздохнул с облегчением» после избрания нового президента Международного Олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Я вздохнул с облегчением, честно говоря. Во всяком случае, это человек, который перед этим не отличился какими-то поступками или высказываниями в адрес нашей страны, во всяком случае я ничего не знаю по этому поводу. Конечно, интересно, как она все поведет. Думаю, что она будет прислушиваться к аппарату, который, в общем, довольно профессионален, и мне кажется, что его не будут разгонять», — сказал Смирнов.

По словам Смирнова, основной задачей главы МОК является проведение Олимпийских игр, чтобы они остались «самым большим и ярким событием в спортивной и духовной жизни человечества».

«Главная задача, которая стоит перед президентом МОК — это сохранить Олимпийские игры, чтобы они проходили. Далеко не всем президентам МОК это удавалось. Были бойкоты, были проблемы, из-за войн вообще Олимпийские игры не проводились. У Ковентри задача будет такая же: чтобы проходили Олимпийские игры, чтобы они пользовались популярностью и поддержкой и были бы самым большим и ярким событием в спортивной и духовной жизни человечества», — добавил он.

На 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходившей 20 марта в Греции, новым президентом МОК была избрана двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри.

С 2018 года Ковентри занимает пост министра спорта Зимбабве, в 2017–2024 годах была вице-президентом Международной федерации серфинга, в 2014–2021 годах входила в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В течение 12 лет до этого МОК возглавлял Томас Бах, пожизненно избранный на этой же сессии почетным президентом организации.