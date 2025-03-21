 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Почетный президент ОКР «вздохнул с облегчением» после выборов главы МОК

Почетный президент ОКР Смирнов «вздохнул с облегчением» после выборов главы МОК
Виталий Смирнов подчеркнул, что новый президент МОК Кирсти Ковентри ранее не проявляла негативного отношения к России
Фото: Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) (AP/TASS)
Фото: Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) (AP/TASS)

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что «вздохнул с облегчением» после избрания нового президента Международного Олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Я вздохнул с облегчением, честно говоря. Во всяком случае, это человек, который перед этим не отличился какими-то поступками или высказываниями в адрес нашей страны, во всяком случае я ничего не знаю по этому поводу. Конечно, интересно, как она все поведет. Думаю, что она будет прислушиваться к аппарату, который, в общем, довольно профессионален, и мне кажется, что его не будут разгонять», — сказал Смирнов.

Экс-глава ОКР оценил избрание Ковентри новой главой МОК
Спорт
Фото:Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост нового президента МОК (AP/TASS)

По словам Смирнова, основной задачей главы МОК является проведение Олимпийских игр, чтобы они остались «самым большим и ярким событием в спортивной и духовной жизни человечества».

«Главная задача, которая стоит перед президентом МОК — это сохранить Олимпийские игры, чтобы они проходили. Далеко не всем президентам МОК это удавалось. Были бойкоты, были проблемы, из-за войн вообще Олимпийские игры не проводились. У Ковентри задача будет такая же: чтобы проходили Олимпийские игры, чтобы они пользовались популярностью и поддержкой и были бы самым большим и ярким событием в спортивной и духовной жизни человечества», — добавил он.

На 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходившей 20 марта в Греции, новым президентом МОК была избрана двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри.

С 2018 года Ковентри занимает пост министра спорта Зимбабве, в 2017–2024 годах была вице-президентом Международной федерации серфинга, в 2014–2021 годах входила в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В течение 12 лет до этого МОК возглавлял Томас Бах, пожизненно избранный на этой же сессии почетным президентом организации.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова, Арина Кашина
Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри Томас Бах
Материалы по теме
Новый президент МОК ответила на вопрос о возвращении россиян
Спорт
Путин поздравил Ковентри с избранием президентом МОК
Спорт
Дегтярев заявил, что с избранием Ковентри ждет возвращения России на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
ЦБ проверит аномальный обвал рынка во время переговоров Путина и ТрампаИнвестиции, 16:01
Ферма на ферме. В Карачаево-Черкесии снова обнаружили черных майнеровКрипто, 15:53
ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку: будет ли дешеветь ипотекаНедвижимость, 15:51
Пожар на складе в Марий Эл локализовали на 10 тыс. кв. мОбщество, 15:51
Филипп Киркоров произнес речь на прощании с отцомОбщество, 15:44
Как ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне. ИнфографикаФинансы, 15:44
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 15:41
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Bloomberg назвал компоненты снарядов, с которыми у ЕС большие проблемыПолитика, 15:39
МИД получит 750 млн руб. на проведение песенного «Интервидения»Политика, 15:38
Фальков сообщил о низком качестве иностранных студентов в РоссииОбщество, 15:33
Ruban, Vereja, Gapanovich и еще 7 показов Московской недели модыСтиль, 15:32
Захарян впервые потерял в стоимости после перехода в испанский клубСпорт, 15:32
Европейскую ассоциацию винодельческих компаний впервые возглавила женщинаВино, 15:32
Президент Литвы заявил о готовности направить войска на УкраинуПолитика, 15:29