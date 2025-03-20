 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Экс-глава ОКР оценил избрание Ковентри новой главой МОК

Жуков выразил надежду, что новая глава МОК Ковентри восстановит права россиян
Александр Жуков отметил, что знание нового президента МОК Кирсти Ковентри о проблемах отстраненных атлетов может помочь в восстановлении прав российских спортсменов
Фото: Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост нового президента МОК (AP/TASS)
Фото: Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост нового президента МОК (AP/TASS)

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в разговоре с «РБК Спорт» выразил надежду, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри будет руководствоваться интересами спортсменов, соблюдать Олимпийскую хартию и противостоять политическому давлению.

«Надеюсь, что Кирсти Ковентри, которая пользуется большим авторитетом в международном спортивном движении, будет руководствоваться прежде всего интересами спортсменов. Также строго соблюдать Олимпийскую хартию и не будет подвержена различным политическим видам политического давления, которое оказывалось на МОК на протяжении последних лет», — сказал Жуков.

Дегтярев заявил, что с избранием Ковентри ждет возвращения России на Игры
Спорт
Михаил Дегтярев

Также он выразил надежду на то, что Ковентри поможет российским спортсменам вернуться на международную арену. «Я думаю, что она очень хорошо знает проблемы, возникающие у спортсменов, которых не допускают до соревнований. В свое время сама это переживала. Поэтому надеюсь, что это хороший выбор и что в результате ее деятельности наши спортсмены будут полностью восстановлены в своих правах», — заключил экс-глава ОКР.

В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве стала новым президентом организации. Она первая женщина и представительница Африки, занявшая этот пост.

Томас Бах, занимавший пост главы МОК с 2013 года, на этой же сессии был избран почетным президентом организации пожизненно.

Ковентри вступит в должность президента 24 июня, а Бах станет почетным президентом МОК.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри Александр Жуков
Кирсти Ковентри фото

Кирсти Ковентри

спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
Материалы по теме
Президентом МОК впервые стала женщина
Спорт
Какова позиция нового президента МОК Ковентри по России
Спорт
Бах со слезами на глазах отреагировал на избрание почетным главой МОК
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Московскую неделю моды посетили более 65 тыс. человекГород, 22:33
Часть города на Алтае осталась без света из-за поджога подстанцииОбщество, 22:30
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 22:14
Axios узнал о скорой встрече США и Израиля по ядерной программе ИранаПолитика, 22:12
На Кубани завели дело против женщины, пытавшейся убить двухмесячного сынаОбщество, 22:07
Новый президент МОК ответила на вопрос о возвращении россиянСпорт, 21:47
Что известно об обысках ФСБ в офисах IT-гигантов «Крок» и «Ланит»Технологии и медиа, 21:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-глава ОКР оценил избрание Ковентри новой главой МОКСпорт, 21:44
Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра СтамбулаПолитика, 21:37
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Bloomberg узнал, что Париж и Рим заблокировали выделение €5 млрд КиевуПолитика, 21:15
Дзюба не сыграет со сборной ЗамбииСпорт, 21:10
Стармер заявил о прояснении сроков отправки миротворцев на УкраинуПолитика, 21:03
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всехСпорт, 21:02