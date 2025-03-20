Экс-глава ОКР оценил избрание Ковентри новой главой МОК
Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в разговоре с «РБК Спорт» выразил надежду, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри будет руководствоваться интересами спортсменов, соблюдать Олимпийскую хартию и противостоять политическому давлению.
«Надеюсь, что Кирсти Ковентри, которая пользуется большим авторитетом в международном спортивном движении, будет руководствоваться прежде всего интересами спортсменов. Также строго соблюдать Олимпийскую хартию и не будет подвержена различным политическим видам политического давления, которое оказывалось на МОК на протяжении последних лет», — сказал Жуков.
Также он выразил надежду на то, что Ковентри поможет российским спортсменам вернуться на международную арену. «Я думаю, что она очень хорошо знает проблемы, возникающие у спортсменов, которых не допускают до соревнований. В свое время сама это переживала. Поэтому надеюсь, что это хороший выбор и что в результате ее деятельности наши спортсмены будут полностью восстановлены в своих правах», — заключил экс-глава ОКР.
В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве стала новым президентом организации. Она первая женщина и представительница Африки, занявшая этот пост.
Томас Бах, занимавший пост главы МОК с 2013 года, на этой же сессии был избран почетным президентом организации пожизненно.
Ковентри вступит в должность президента 24 июня, а Бах станет почетным президентом МОК.
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