«Спартак» победил «Металлург» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина прошел в Москве и завершился со счетом 5:2. Николай Голдобин оформил дубль

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)

Московский «Спартак» победил магнитогорский «Металлург» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сократив отставание в счете.

Игра в Москве завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). У хозяев льда забивали Максим Цыплаков (5-я минута), Иван Морозов (18), Николай Голдобин (47, 58) и Павел Порядин (42).

У магнитогорского клуба отличились Денис Зернов (21) и Макар Хабаров (42).

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Металлурга».

Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве.

«Спартак» ни разу не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда.

«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах и еще два раза играл в финале (2017, 2022).