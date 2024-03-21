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«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

«Спартак» победил «Металлург» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина прошел в Москве и завершился со счетом 5:2. Николай Голдобин оформил дубль
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)

Московский «Спартак» победил магнитогорский «Металлург» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сократив отставание в счете.

Игра в Москве завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). У хозяев льда забивали Максим Цыплаков (5-я минута), Иван Морозов (18), Николай Голдобин (47, 58) и Павел Порядин (42).

У магнитогорского клуба отличились Денис Зернов (21) и Макар Хабаров (42).

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Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Металлурга».

Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве.

«Спартак» ни разу не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда.

«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах и еще два раза играл в финале (2017, 2022).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Металлург Магнитогорск
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