«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Московский «Спартак» победил магнитогорский «Металлург» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, сократив отставание в счете.
Игра в Москве завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). У хозяев льда забивали Максим Цыплаков (5-я минута), Иван Морозов (18), Николай Голдобин (47, 58) и Павел Порядин (42).
У магнитогорского клуба отличились Денис Зернов (21) и Макар Хабаров (42).
Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Металлурга».
Четвертый матч пройдет 23 марта в Москве.
«Спартак» ни разу не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда.
«Металлург» выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах и еще два раза играл в финале (2017, 2022).
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