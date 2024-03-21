СКА оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА до 3–0.
Основное время третьего матча серии в Екатеринбурге завершилось со счетом 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). У хозяев забил Анатолий Голышев (32-я минута), у гостей отличился Арсений Грицюк (51).
Победную шайбу в овертайме забросил Кертис Волк (78).
Четвертый матч пройдет 23 марта в Екатеринбурге.
Серия проводится до четырех побед.
В регулярном чемпионате СКА стал вторым в Западной конференции, «Автомобилист» — пятым на Востоке.
Екатеринбургский клуб ранее никогда не проходил дальше второго раунда. СКА дважды брал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.
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