СКА проиграл «Автомобилисту» третий матч подряд в плей-офф КХЛ

СКА оказался в шаге от вылета из плей-офф КХЛ

Игра в Екатеринбурге завершилась в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Кертис Волк

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Екатеринбургский «Автомобилист» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА до 3–0.

Основное время третьего матча серии в Екатеринбурге завершилось со счетом 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). У хозяев забил Анатолий Голышев (32-я минута), у гостей отличился Арсений Грицюк (51).

Победную шайбу в овертайме забросил Кертис Волк (78).

Четвертый матч пройдет 23 марта в Екатеринбурге.

Серия проводится до четырех побед.

В регулярном чемпионате СКА стал вторым в Западной конференции, «Автомобилист» — пятым на Востоке.

Екатеринбургский клуб ранее никогда не проходил дальше второго раунда. СКА дважды брал Кубок Гагарина в 2015 и 2017 годах.