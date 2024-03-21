Сборная России выиграла первый тайм у Сербии со счетом 2:0
Сборная России ведет в товарищеском матче с командой Сербии после первого тайма со счетом 2:0.
Игра проходит на стадионе «Динамо» в Москве.
Россияне открыли счет на 22-й минуте — Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Милана Гайича на Данииле Хлусевиче, за который футболисту ЦСКА показали красную карточку.
На 32-й минуте еще один гол после розыгрыша стандарта забил Максим Осипенко с передачи Константина Тюкавина.
В первом тайме в составе команды Валерия Карпина из легионеров сыграл только Александр Головин («Монако»), который вышел с капитанской повязкой.
Сборная Сербии — первый европейский соперник сборной России после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году.
Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине
Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности
Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина
Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео
Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре
Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку
Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода
Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста