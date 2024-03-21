Голы Миранчука и Осипенко вывели Россию вперед в матче с сербами

Сборная России выиграла первый тайм у Сербии со счетом 2:0

В первом тайме в команде Валерия Карпина отличились Антон Миранчук, реализовавший пенальти, и Максим Осипенко, забивший после розыгрыша стандарта

Сборная России ведет в товарищеском матче с командой Сербии после первого тайма со счетом 2:0.

Игра проходит на стадионе «Динамо» в Москве.

Россияне открыли счет на 22-й минуте — Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Милана Гайича на Данииле Хлусевиче, за который футболисту ЦСКА показали красную карточку.

На 32-й минуте еще один гол после розыгрыша стандарта забил Максим Осипенко с передачи Константина Тюкавина.

В первом тайме в составе команды Валерия Карпина из легионеров сыграл только Александр Головин («Монако»), который вышел с капитанской повязкой.

Сборная Сербии — первый европейский соперник сборной России после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году.