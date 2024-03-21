 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сборная России выиграла первый тайм у Сербии со счетом 2:0

Голы Миранчука и Осипенко вывели Россию вперед в матче с сербами
В первом тайме в команде Валерия Карпина отличились Антон Миранчук, реализовавший пенальти, и Максим Осипенко, забивший после розыгрыша стандарта

Сборная России ведет в товарищеском матче с командой Сербии после первого тайма со счетом 2:0.

Игра проходит на стадионе «Динамо» в Москве.

Россияне открыли счет на 22-й минуте — Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Милана Гайича на Данииле Хлусевиче, за который футболисту ЦСКА показали красную карточку.

На 32-й минуте еще один гол после розыгрыша стандарта забил Максим Осипенко с передачи Константина Тюкавина.

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Сербией
Спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин

В первом тайме в составе команды Валерия Карпина из легионеров сыграл только Александр Головин («Монако»), который вышел с капитанской повязкой.

Сборная Сербии — первый европейский соперник сборной России после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Сербия сборная России Антон Миранчук
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 16:46
Ученые предупредили о первом сокращении населения Земли со времен чумы Общество, 22:09
В правящей партии Грузии назвали врагами подозревающих ее в помощи России Политика, 22:02
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче Спорт, 21:58
«Спартак» сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» Спорт, 21:51
Завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister на 782 млн руб. Бизнес, 21:47
Акции Reddit взлетели на 70% в первый день торгов после IPO Инвестиции, 21:44
Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о возвращении в Испанию и политику Политика, 21:36
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В работе PlayStation Network произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 21:36
WP сообщила о покупке Западом титана у России на сотни миллионов долларов Политика, 21:21
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 21:20
Эксперты объяснили уникальность отмены запуска «Союза» к МКС Технологии и медиа, 21:05
Сборная России выиграла первый тайм у Сербии со счетом 2:0 Спорт, 20:58
«Газпром» начал объединение двух крупных газопроводов на востоке России Бизнес, 20:55
Почему штаб Джо Байдена опасается независимых кандидатов в президенты Политика, 20:48