Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Сербией
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав на товарищеский матч с командой Сербии, который пройдет в четверг в Москве.
Встреча начнется на стадионе «Динамо» в 20:00 мск.
Капитаном команды будет Александр Головин («Монако»), ворота будет защищать Матвей Сафонов («Краснодар»).
С первых минут на поле также выйдут: Сергей Волков («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).
Ранее в РФС заявили, что на матче ожидается аншлаг, а актер Милош Бикович может нанести первый удар по мячу.
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Встреча начнется с минуты молчания в память о комментаторе Василии Уткине, который умер 19 марта.
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