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Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Сербией

Головин будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Сербией
Капитаном команды будет Александр Головин, ворота будет защищать Матвей Сафонов. Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Далер Кузяев остались в запасе. Начало матча в 20:00 мск
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав на товарищеский матч с командой Сербии, который пройдет в четверг в Москве.

Встреча начнется на стадионе «Динамо» в 20:00 мск.

Капитаном команды будет Александр Головин («Монако»), ворота будет защищать Матвей Сафонов («Краснодар»).

С первых минут на поле также выйдут: Сергей Волков («Краснодар»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу
Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

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