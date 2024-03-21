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Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет 23 марта

Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта
Василий Уткин умер 19 марта. Прощание с ним пройдет в субботу в морге ЦКБ Управделами президента России в Кунцево
Василий Уткин
Василий Уткин (Фото: Alexander Wilf / Global Look Press)

Церемония прощания с известным спортивным журналистом и футбольным комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России. Об этом сообщил любительский футбольный клуб «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

О смерти 52-летнего Уткина стало известно 19 марта.

В четверг, 21 марта, память комментатора почтят минутой молчания на товарищеском матче между сборными России и Сербии.

Матч Россия — Сербия начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине
Спорт
Василий Уткин

Уткин в разные годы работал на НТВ и «НТВ-Плюс», «Матч ТВ» и Eurosport. С 2017 года владел клубом «Эгриси».

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Анна Сатдинова
Футбол Василий Уткин
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Василий Уткин

журналист, комментатор
6 марта 1972 года
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