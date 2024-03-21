Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет 23 марта
Церемония прощания с известным спортивным журналистом и футбольным комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России. Об этом сообщил любительский футбольный клуб «Эгриси», владельцем которого был Уткин.
О смерти 52-летнего Уткина стало известно 19 марта.
В четверг, 21 марта, память комментатора почтят минутой молчания на товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Уткин в разные годы работал на НТВ и «НТВ-Плюс», «Матч ТВ» и Eurosport. С 2017 года владел клубом «Эгриси».
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