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РФС назвал дату товарищеского матча сборных России и Белоруссии

Митрофанов: матч Россия — Белоруссия пройдет в Минске 8 июня
Игра пройдет в Минске на стадионе «Динамо»

Сборные России и Белоруссии сыграют товарищеский матч 8 июня в Минске, сообщил «РИА Новости» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Глава РФС Александр Дюков 11 марта заявил о достигнутой договоренности с белорусской федерацией провести игру в июне. Встреча пройдет на минском стадионе «Динамо».

С 1991 года команды встречались четыре раза, два матча выиграли россияне, одна игра завершилась вничью и еще одна — победой белорусов по пенальти.

Сборная России по футболу в июне проведет товарищеский матч с Белоруссией
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Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.

Санкции к белорусским командам были мягче — им запрещено проводить международные матчи дома, они играют на нейтральных полях без зрителей.

В прошлом году более 100 депутатов Европарламента призвали отстранить белорусскую команду от квалификации Евро-2024, но УЕФА на это не пошел. Белорусы не смогли пробиться в финальную часть турнира.

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Футбол сборная России по футболу Белоруссия
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