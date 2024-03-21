РФС назвал дату товарищеского матча сборных России и Белоруссии

Игра пройдет в Минске на стадионе «Динамо»

Сборные России и Белоруссии сыграют товарищеский матч 8 июня в Минске, сообщил «РИА Новости» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Глава РФС Александр Дюков 11 марта заявил о достигнутой договоренности с белорусской федерацией провести игру в июне. Встреча пройдет на минском стадионе «Динамо».

С 1991 года команды встречались четыре раза, два матча выиграли россияне, одна игра завершилась вничью и еще одна — победой белорусов по пенальти.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.

Санкции к белорусским командам были мягче — им запрещено проводить международные матчи дома, они играют на нейтральных полях без зрителей.

В прошлом году более 100 депутатов Европарламента призвали отстранить белорусскую команду от квалификации Евро-2024, но УЕФА на это не пошел. Белорусы не смогли пробиться в финальную часть турнира.