Карелин заявил, что российские атлеты «должны» ехать на Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион заявил, что решение об участии в Игарх в Париже должно приниматься совместно министерством спорта, Олимпийским комитетом России, федерациями по видам спорта.

Александр Карелин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Российские спортсмены, которые завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх, заявил «РБК Спорт» трехкратный олимпийский чемпион и сенатор от Новосибирской области Алекснадр Карелин.

«Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы, требованиями», — сказал он.

Карелин подчеркнул, что убежден, что это решение об участии должно приниматься совместно министерством спорта, Олимпийским комитетом России, федерациями по видам спорта.

«Да, нас лишили очень важной состязательной практики. Да, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения. Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», — подытожил Карелин.

На этой неделе директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что 12 российских спортсменов и семь белорусских отобрались на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По мнению Маклеода, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки.