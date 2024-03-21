Сборная России проведет первый за два года матч с европейской командой

Первый матч сборной России за два года против команды из Европы. Главное

Сборная России 21 марта проведет товарищеский матч против Сербии на «ВТБ Арене». Для российской команды этот матч станет первым с ноября 2021-го против европейской сборной. Что нужно знать о встрече — в материале «РБК Спорт»

Фото: Global Look Press

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта на стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене» (в 20:00 мск). Перед началом игры гимн России исполнит Пелагея.

Также перед матчем будет объявлена минута молчания в память об известном спортивном комментаторе Василии Уткине, который скончался 19 марта. На стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Уткина.

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. В 2022 году у РФС была договоренность о проведении игры против команды Боснии и Герцеговины, но в конце октября боснийская сторона отказалась от встречи.

Сборная России

Последнюю игру россияне провели с кубинцами 20 ноября и победили — 8:0. Игра против Сербии станет для российской сборной первой против команды из Европы с ноября 2021 года. Тогда подопечные Карпина проиграли в Загребе в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Несмотря на отсутствие официальных матчей, сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА, который был обновлен в феврале. Российская команда располагается между Катаром (37-е), победившим на домашнем Кубке Азии, и чемпионом Кубка африканских наций Кот-д'Ивуаром (39-е).

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин отмечал, что товарищеский матч против сербов станет хорошей проверкой уровня футболистов сборной России. «С Камеруном был полный стадион. Жду и сейчас. Сербия выше Камеруна, мне и игрокам интересно посмотреть себя на уровне таких игроков и сборных», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

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Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на мартовский тренировочный сбор 28 футболистов.

Состав команды на сбор: вратари — Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»);

защитники — Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Даниил Хлусевич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»);

полузащитники — Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

нападающие — Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Сборная Сербии

Сборная Сербии провела последний матч 19 ноября против Болгарии в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года: сербы сыграли вничью со счетом 2:2. При этом в последних шести официальных матчах национальная команда выиграла, проиграла и сыграла вничью по два раза. Сербские футболисты, занимающие 32-е место в рейтинге ФИФА, смогли отобраться на Евро-2024, заняв в группе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией второе место.

На матч с Россией из состава сербской национальной команды приедут три футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ): Саша Зделар и Милан Гайич (оба — ЦСКА), а также защитник «Зенита» Страхиня Эракович.

Пресс-служба Футбольного союза Сербии 18 марта сообщила, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не сыграет против сборной России из-за травмы. Главный тренер сербской команды говорил, что на матчи с россиянами не поедут Алекса Терзич («РБ Зальцбург») и Матия Настасич («Мальорка»): первый — из-за проблем со здоровьем, второй — по личным причинам. Вместо них к сборной присоединились защитник «Панатинаикоса» Филип Младенович и футболист «Спартака» Срджан Бабич.

Состав сборной Сербии В список также вошли: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович (оба — «Аль-Хиляль»), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Лука Йович («Милан»).

Реакция УЕФА

В декабре, на следующий день после объявления о матче Россия — Сербия, Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА не допустить проведения встречи. Поддержали Киев и английские СМИ, которые также задали вопрос, как можно допустить такой матч.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил The Guardian, что не видит проблемы в товарищеской встрече между сборными России и Сербии, поскольку «молодые люди просто хотят сыграть в футбол».

Чеферин признал, что с юридической точки зрения УЕФА не может повлиять на проведение встречи.

«Никого не волнует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили об этом, никто бы и не узнал. В Словении мы даже не знали, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и ведущие СМИ», — сказал Чеферин.