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McDonald’s стал титульным партнером чемпионата Франции по футболу

LFP: McDonald’s стал титульным партнером чемпионата Франции по футболу
Соглашение рассчитано на три года, McDonald’s сменит в качестве титульного спонсора сервис доставки еды Uber Eats. Против рекламы фастфуда ранее неоднократно выступал главная звезда лиги Килиан Мбаппе, но он летом уйдет из ПСЖ
Фото: Официальный сайт LFP
Фото: Официальный сайт LFP

Сеть быстрого питания McDonald’s c 1 июля станет титульным спонсором чемпионата Франции, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Соглашение рассчитано на три года. Нынешним титульным спонсором является сервис доставки еды Uber Eats, контракт с которым истекает в конце сезона.

«Благодаря своей сети из 1560 ресторанов McDonald’s позволит Лиге 1 стать еще ближе к своим болельщикам по всей стране», — говорится в сообщении.

Впервые о возможности партнерства LFP с McDonald’s стало известно в начале марта. RMC Sport писал, что лига будет получать по контракту €20 млн в год.

RMC узнал, что McDonald's станет титульным спонсором чемпионата Франции
Спорт
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В 2022 году главная звезда чемпионата Франции, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе отказывался от спонсорских мероприятий в сборной, не желая рекламировать фастфуд и букмекеров. Среди спонсоров федерации тогда были KFC и Coca-Cola.

Вице-президент KFC France и президент Национальной баскетбольной лиги Франции Ален Бераль называл это «кризисом юного возраста», после чего компании пришлось принести футболисту извинения.

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В феврале стало известно, что Мбаппе уйдет из ПСЖ по окончании сезона.

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