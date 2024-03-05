RMC узнал, что McDonald's станет титульным спонсором чемпионата Франции

На данный момент чемпионат Франции в высшем дивизионе называется Лига 1 Uber Eats. Соглашение действует до конца нынешнего сезона

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Компания McDonald's со следующего сезона должна стать титульным спонсором высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу — Лиги 1. Об этом сообщает Onze Mondial со ссылкой на RMC Sport.

Журналист Даниэль Риоло в эфире шоу L’After Foot рассказал, что сумма контракта составит €20 млн в год. По нынешнему соглашению Профессиональная лига Франции (LFP) получает €15 млн от Uber Eats. Контракт с сервисом доставки еды рассчитан до конца сезона.

Сейчас турнир называется Лига 1 Uber Eats.

«Uber Eats хотели продлить контракт, но собирались платить гораздо меньше, учитывая аудиторию на Prime Video (стриминг транслирует матчи чемпионата Франции. — РБК). Тем более что было не так много людей, которым нравился этот нейминг. И тут [президент LFP] Винсент Лабрюн увидел, как на его стол легла папка с кругленькой суммой. Это McDonald's», — сообщил Риоло.

По словам Риоло, пока официально об этом не хотят сообщать, потому что еще работают над окончательным соглашением.