Велогонщика отстранили после перепроверки допинг-пробы с Олимпиады-2016

Призера ЧМ по велотреку отстранили после перепроверки допинг-пробы с ОИ-2016

Христос Воликакис, призер чемпионата мира 2008 года в кейрине, временно отстранен от участия в соревнованиях после обнаружения запрещенных препаратов в его допинг-пробе, взятой в 2016 году в Рио-де-Жанейро

Христос Воликакис (в белом) (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Греческий велогонщик Христос Воликакис временно отстранен после перепроверки допинг-пробы, взятой во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В допинг-пробе 35-летнего спортсмена обнаружили наличие метаболита запрещенного лигандрола. Воликакис имеет право потребовать вскрытие пробы «Б».

Воликакис, который в Бразилии занял 12-е место в кейрине (велотрек), стал первым спортсменом, отстраненным после перепроверки проб Олимпиады-2016.

Грек является бронзовым призером чемпионата мира 2008 года в кейрине, на его счету три серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов Европы. На Европейских играх в 2019 году Воликакис завоевал золотые медали в скрэтче и гонке по очкам.