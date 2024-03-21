Переводчика главной звезды бейсбола уволили за кражу $4,5 млн и ставки
Клуб североамериканской Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс» уволил многолетнего переводчика японского игрока Сёхея Отани за «крупную кражу», пишет AP.
«Мы обнаружили, что Сёхей стал жертвой крупной кражи, и передаем дело властям», — говорится в заявлении юристов японца.
Адвокаты Отани сообщили газете LA Times, что переводчик Иппей Мидзухара использовал средства игрока, чтобы расплатиться с нелегальным букмекером.
По данным ESPN, речь идет о сумме не менее $4,5 млн; деньги были переведены со счетов Отани букмекерской конторе, в отношении которой ведется федеральное расследование.
Ставки на спорт запрещены в Калифорнии.
Мидзухара сначала заявил ESPN, что Отани вызвался погасить его долги, но на следующий день передумал и сказал, что бейсболист ничего не знал об этих задолженностях.
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Переводчик делал ставки с 2021 года, но, по его словам, никогда не ставил на бейсбол.
Мидзухара работал с Отани после приезда того в США в 2018 году и постоянно сопровождал игрока, став узнаваемым лицом в мире бейсбола. Его зарплата составляла до $500 тыс. в год.
Отани в декабре подписал рекордный для спорта десятилетний контракт с «Доджерс» — на $700 млн после шести лет выступлений за «Лос-Анджелес Энджелс».
20 марта он дебютировал за «Доджерс» в победном матче против «Сан-Диего Падрес», который прошел в Сеуле.
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