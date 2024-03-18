Российскую вице-чемпионку Олимпиады обокрали в Риме перед марафоном
Вице-чемпионка Олимпиады в Афинах в эстафете 4×400 метров Олеся Красномовец (Форшева) рассказала «КП-Екатеринбург», что у нее украли деньги и документы в Риме, куда она приехала на марафон Acea Run Rome, и теперь она не может вернуться домой.
По словам 44-летней спортсменки, в местном кафе у нее украли сумку, которую она повесила на стул. Они с друзьями смогли отследить пропавшие вещи по наушникам AirPods, и вышли на табор.
«Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали», — сказала Красномовец.
Легкоатлетка не смогла вернуться домой, как планировала, 18 марта.
В Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) бегунья рассказала, что находится «на грани нервного срыва» и хочет поскорее уехать домой, но пока не может дозвониться до консульства.
На счету Красномовец золото чемпионата мира 2005 года, три победы на мировых первенствах в помещении и золото зимнего ЧЕ-2011.
Марафон в Риме прошел 17 марта.
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