Российскую вице-чемпионку Олимпиады обокрали в Риме перед марафоном

У Олеси Красномовец украли сумку в римском кафе, она отследила местонахождение находившихся в ней наушников до табора, где ей отказались возвращать вещи. Спортсменка заявила, что находится «на грани нервного срыва»

Олеся Красномовец (Фото: Владислав Бурнашев / ТАСС)

Вице-чемпионка Олимпиады в Афинах в эстафете 4×400 метров Олеся Красномовец (Форшева) рассказала «КП-Екатеринбург», что у нее украли деньги и документы в Риме, куда она приехала на марафон Acea Run Rome, и теперь она не может вернуться домой.

По словам 44-летней спортсменки, в местном кафе у нее украли сумку, которую она повесила на стул. Они с друзьями смогли отследить пропавшие вещи по наушникам AirPods, и вышли на табор.

«Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали», — сказала Красномовец.

Легкоатлетка не смогла вернуться домой, как планировала, 18 марта.

В Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) бегунья рассказала, что находится «на грани нервного срыва» и хочет поскорее уехать домой, но пока не может дозвониться до консульства.

На счету Красномовец золото чемпионата мира 2005 года, три победы на мировых первенствах в помещении и золото зимнего ЧЕ-2011.

Марафон в Риме прошел 17 марта.