Тренера «Барселоны» Хави дисквалифицировали на два матча
Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит два ближайших матча команды из-за удаления на встрече с «Атлетико» 17 марта, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» в гостях победила «Атлетико» со счетом 3:0. В компенсированное время первого тайма Хави получил сначала желтую карточку за возмущение нарушением правил на Роберте Левандовски, а через минуту был удален.
Главный арбитр матча Хосе Санчес Мартинес указал, что Хави громко комментировал его решения, а также показывал неуважительные жесты.
Таким образом, Хави пропустит игры с «Лас-Пальмасом» 30 марта и «Кадисом» 13 апреля и вернется к матчу с «Реалом» в Мадриде 21 апреля.
Хави по окончании сезона планирует покинуть клуб.
«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая «Реалу» восемь очков.
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