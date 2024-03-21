Тренера «Барселоны» Хави дисквалифицировали на два матча

Хави пропустит два матча «Барселоны» из-за удаления в игре с «Атлетико»

Хави слишком бурно отреагировал на фол на Роберте Левандовски в матче с «Атлетико» (3:0) и получил удаление. Его дисквалифицировали на два матча, он вернется только к игре с «Реалом» 21 апреля

Хави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Главный тренер «Барселоны» Хави пропустит два ближайших матча команды из-за удаления на встрече с «Атлетико» 17 марта, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» в гостях победила «Атлетико» со счетом 3:0. В компенсированное время первого тайма Хави получил сначала желтую карточку за возмущение нарушением правил на Роберте Левандовски, а через минуту был удален.

Главный арбитр матча Хосе Санчес Мартинес указал, что Хави громко комментировал его решения, а также показывал неуважительные жесты.

Таким образом, Хави пропустит игры с «Лас-Пальмасом» 30 марта и «Кадисом» 13 апреля и вернется к матчу с «Реалом» в Мадриде 21 апреля.

Хави по окончании сезона планирует покинуть клуб.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, уступая «Реалу» восемь очков.