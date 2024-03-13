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«Барселона» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» против «Наполи» завершился со счетом 3:1
Фото: Alex Caparros / Getty Images
Фото: Alex Caparros / Getty Images

«Барселона» победила «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:1.

Забитыми мячами в составе каталонского клуба отметились Фермин Лопес (15), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовски (83).

У итальянской команды единственный мяч забил Амира Ррахмани (30).

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.Таким образом, по сумме двух встреч (4:2) в 1/4 финала турнира прошел каталонский клуб.

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Спорт
Фото:Harold Cunningham / Getty Images for UEFA

«Барселона» впервые за четыре сезона дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В последний раз каталонский клуб выступал в четвертьфинале в 2020 году: тогда «Барселона» вылетела от «Баварии» с разгромным счетом 2:8.

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Также «Барселона» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая выпустила в плей-офф двух игроков в возрасте до 17 лет: Пау Кубарси (17 лет) и Ламин Ямаль (16 лет).

Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 15 марта. Первые матчи будут сыграны 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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