Лучший снайпер НХЛ назвал Овечкина величайшим бомбардиром в истории
Американский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс после матча с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ назвал лидера соперников Александра Овечкина величайшим бомбардиром всех времен. Слова Мэттьюса приводит пресс-служба НХЛ.
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» со счетом 3:7. Овечкин оформил дубль и был признан третьей звездой матча, Мэттьюс забросил две шайбы и сделал три передачи и стал лучшим игроком встречи.
«Он [Овечкин] величайший бомбардир всех времен, — сказал Мэттьюс. — Так что всегда здорово играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также видеть его волнение и страсть, когда он забивает голы».
Американец добавил, что его команда предпочла бы не пропускать голов от Овечкина.
Мэттьюс лидирует в списке лучших снайперов сезона в НХЛ с 57 голами.
У Овечкина в этом сезоне 23 шайбы и 31 передача в 65 играх. Ему осталось 49 голов до рекорда Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.
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