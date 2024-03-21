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Лучший снайпер НХЛ назвал Овечкина величайшим бомбардиром в истории

Лучший снайпер НХЛ Мэттьюс назвал Овечкина величайшим бомбардиром в истории
Остон Мэттьюс после игры с «Вашингтоном» (7:3) признался, что ему нравится наблюдать за эмоциями Александра Овечкина после заброшенных шайб, но он бы предпочел, чтобы эти голы были не в ворота его команды
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Amber Searls / USA Today Sports / Global Look Press)

Американский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс после матча с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ назвал лидера соперников Александра Овечкина величайшим бомбардиром всех времен. Слова Мэттьюса приводит пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» со счетом 3:7. Овечкин оформил дубль и был признан третьей звездой матча, Мэттьюс забросил две шайбы и сделал три передачи и стал лучшим игроком встречи.

«Он [Овечкин] величайший бомбардир всех времен, — сказал Мэттьюс. — Так что всегда здорово играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также видеть его волнение и страсть, когда он забивает голы».

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
Спорт
Александр Овечкин

Американец добавил, что его команда предпочла бы не пропускать голов от Овечкина.

Мэттьюс лидирует в списке лучших снайперов сезона в НХЛ с 57 голами.

У Овечкина в этом сезоне 23 шайбы и 31 передача в 65 играх. Ему осталось 49 голов до рекорда Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
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