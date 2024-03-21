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Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен

Овечкин забросил две шайбы и вышел на 13-е место по очкам в НХЛ
В матче против «Торонто Мейпл Лифс» Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: John McCreary/NHLI via Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:7.

В составе гостей шайбы забросили дважды Остон Мэттьюс, по разу — Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макмэнн, Тайлер Бертуцци и Джон Таварес. У «Вашингтона» голы на счету Александра Овечкина (дубль) и Коннора Макмайкла.

Таким образом, Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845, теперь его отставание от Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб. Всего на счету канадца 894 гола. Для россиянина это второй дубль подряд, в прошлом матче против «Калгари Флэймс» он также забросил две шайбы.

Овечки набрал 1538-е и 1539-е очки за карьеру в НХЛ и сравнялся в списке бомбардиров всех времен с завершившим карьеру канадским форвардом Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 матчах). Теперь они делят 13-ю строчку. На 12-м месте его главный конкурент в карьере форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1571).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 65 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 31 результативную передачу.

Овечкин за карьеру в НХЛ завоевал девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).

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Александр Овечкин Хоккей Вашингтон Кэпиталз Торонто Мейпл Лифс Уэйн Гретцки НХЛ
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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