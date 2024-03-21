Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:7.
В составе гостей шайбы забросили дважды Остон Мэттьюс, по разу — Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макмэнн, Тайлер Бертуцци и Джон Таварес. У «Вашингтона» голы на счету Александра Овечкина (дубль) и Коннора Макмайкла.
Таким образом, Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845, теперь его отставание от Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб. Всего на счету канадца 894 гола. Для россиянина это второй дубль подряд, в прошлом матче против «Калгари Флэймс» он также забросил две шайбы.
Овечки набрал 1538-е и 1539-е очки за карьеру в НХЛ и сравнялся в списке бомбардиров всех времен с завершившим карьеру канадским форвардом Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 матчах). Теперь они делят 13-ю строчку. На 12-м месте его главный конкурент в карьере форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1571).
В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 65 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 31 результативную передачу.
Овечкин за карьеру в НХЛ завоевал девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?